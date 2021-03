Koronawirus. Salon z botoksem stał się liderem wśród punktów szczepień

Salon urody Pięknoteka w Warszawie, zajmujący się w normalnych czasach m.in. modelowaniem nosów, podbródków, usuwaniem zmarszczek za pomocą botoksu, stał się wiodącym punktem szczepień przeciwko COVID-19. To właśnie do nich zastępca dyrektora mazowieckiego oddziału NFZ Katarzyna Słodka skierowała apel, by przyspieszyć szczepienia nauczycieli.