Nawrocki spytany o szczepienie przeciwko Covid-19. "Jestem zdrowy"

- Mateusz Morawiecki pojechał do Brukseli i podpisał Zielony Ład. Co pan myśli o tym Zielonym Ładzie? - zapytał jeden z uczestników spotkania. - Dla mnie najlepszym rozwiązaniem dla Polski, na odzyskanie niepodległości, to jest wyjście z Unii Europejskiej - dodał mężczyzna, a w sali rozległy się brawa. Karol Nawrocki odpowiadając później na jego pytania nie odniósł się do tych słów.