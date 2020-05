Koronawirus. Rosną ceny żywności. Duży wzrost w internecie. Ceny mogą być jeszcze wyższe

Koronawirus. Rosną ceny żywności

Jak wynika z raportu "Koszyk zakupowy ASM SFA", do którego wyników dotarł "Puls Biznesu", w kwietniu wzrosły ceny w e-sklepach. To efekt większego zainteresowania Polaków zakupami w internecie, co spowodowane było zaostrzeniem obostrzeń w związku z trwającą epidemią koronawirusa. Ograniczenia w handlu sprawiły, że część Polaków z zakupami przeniosło się do sieci.