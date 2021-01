Koronawirus. Problemy z rejestracją na szczepienia. Michał Dworczyk tłumaczy

Teoretycznie wszystko szło zgodnie z planem. W piątek o godzinie 6 rano ruszyły zapisy na szczepienia dla osób między 80. a 70. rokiem życia. W całej Polsce rozdzwoniły się telefony, a przed przychodniami POZ zaczęły ustawiać się kolejki. W ciągu półtorej godziny od otwarcia zapisów gotowość do zaszczepienia zgłosiło 66 tys. osób. W wielu miejscach w Polsce nie można już teraz zapisać się na szczepienie.

Z problemów dotyczących rejestracji w programie "Jeden na jeden" na antenie TVN24 tłumaczył się minister Michał Dworczyk , odpowiedzialny za szczepienie Polaków. Polityk przyznał, że w systemie zaistniała luka, która niektórym pozwoliła rejestrować się już od północy. Jak tłumaczył, stało się tak dlatego, że wprowadzenie do systemu 2,7 miliona numerów PESEL długo trwa. Ci, których numery zostały wpisane jako pierwsze - gdyby wiedzieli o tej luce - mogliby zarejestrować się wcześniej.

Minister zaapelował też o rejestrowanie się przez infolinię. Wielu seniorów wybiera się osobiście do punktu POZ. - Nawet jeśli senior zadzwoni i nie będzie już terminów, to jak tylko pojawią się miejsca, zostanie do niego wykonany telefon i zostanie zaproponowany konkretny termin szczepienia - słyszymy.