Koronawirus. Problem z respiratorami z Agencji Rezerw Materiałowych. Mogą być wykorzystane tylko raz?

Jak informuje portal rmf24.pl respiratory przekazywane z Agencji Rezerw Materiałowych mają tylko jeden przewód oddechowo-wydechowy. Producent opisuje go jako produkt wielorazowego użytku, lekarze są jednak innego zdania. Przekonują, że każdy nowy pacjent musi mieć podłączony nowy przewód.

- Nasz szef od zaopatrzenia aplikuje do Agencji Rezerw Materiałowych, żeby agencja zakupiła więcej tych rur i żeby dostarczyć to szpitalom. Te układy powinny być zmieniane u kolejnych pacjentów. Nie są wadliwe, ale nie są w standardzie, w jakim być powinny. To jest pewna filozofia realizacji wentylacji z oddechem zwrotnym na zewnątrz, który nie jest oczyszczany - mówi reporterowi portalu rmf24.pl dr Wojciech Serednicki, pełnomocnik wojewody małopolskiego.