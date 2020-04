Koronawirus. Prezes Niemieckiej Izby Lekarskiej: zapomnijcie o letnich wakacjach

Obecnie na niektórych granicach zewnętrznych RFN obowiązują kontrole graniczne. Osoby wjeżdżające do Niemiec muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie; we wtorek nakaz ten podtrzymał niemiecki rząd.

Koronawirus. Uszczelnienie granic

Projekt rozporządzenia dla krajów związkowych, który obecnie opracowywany jest przez berlinskie MSW, przewiduje, że osoby wjeżdżające do Niemiec będą musiały natychmiast po wjeździe najkrótszą drogą udać się do domu albo do kwatery przewidzianej na okres ich pobytu i muszą poddać się tam dwutygodniowej kwarantannie. W tym okresie zabronione jest przyjmowanie wizyt osób nie należących do wspólnego domostwa – napisano w projekcie. Wyjątek przewidziany jest dla dochodzącego personelu opiekuńczego lub pielęgnacyjnego.