Koronawirus. Premier Mateusz Morawiecki o nowych restrykcjach

- Wiemy doskonale, że są dwie skrajne opcje w społeczeństwie polskim. To są spore grupy naszych obywateli. Podchodzimy do obu racji z szacunkiem ale mamy też swoje racje, wypracowane z wybitnymi ekspertami epidemiologami - powiedział Morawiecki. - Sztuką jest podejście do epidemii, tak by z jednej strony chronić życie i zdrowie ludzi, a z drugiej nie blokować gospodarki - dodał.