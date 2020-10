Objawy koronawirusa. Jeśli masz ten objaw, niemal na 100 proc. masz COVID-19

Objawy koronawirusa. Jak rozpoznać COVID-19?

Pandemia koronawirusa szaleje. W Polsce padają kolejne rekordy zakażeń. Wielu z nas nerwowo poszukuje informacji, jakie są objawy koronawirusa. Niektórzy przeglądają setki stron w internecie, by sprawdzić, czy objawy, które u nich się pojawiły, to objawy COVID-19, czy może to inna choroba. Niedawno rozpoczęła się jesień, a wraz z nią - jak co roku - sezon na grypę i przeziębienia. Jak zatem nie pomylić tych infekcji z COVID-19?