Koronawirus powikłania. Jakie one mogą być?

COVID-19 jest nową chorobą, dlatego też naukowcy wciąż poznają nowe powikłania koronawirusa. Skutki zdrowotne koronawirusa są groźniejsze niż te w przypadku zwykłej grypy. Niektórzy próbują porównywać powikłania koronawirusem do grypy.

Koronawirus powikłania

Wśród powikłań koronawirusa wymienia się uszkodzenia wielu narządów, co pokazuje, że wirus atakuje różne układy organizmu człowieka. Te nieprawidłowości w wielu narządach zauważają naukowcy z University of Oxford. Trwały lub przewlekły stan zapalny może być przyczyną zmian w organizmie osób, które przeżyły COVID-19. Do najczęstszych powikłań koronawirusa należy m.in.: