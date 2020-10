Koronawirus. Poruszające słowa lekarki. Pisze, że to "wojna"

"Zabrakło im zaangażowania, tak twierdzą niektórzy, mówiąc o pracownikach służby zdrowia. Nie mam nic do dodania na własne usprawiedliwienie. Przepraszam zabrakło mi zaangażowania" - pisze ironicznie na wstępie swoje postu na Facebooku dr Ada Rozewicz. Nawiązuje w ten sposób do kontrowersyjnych słów wicepremiera Jacka Sasina na temat pracy części lekarzy.

Lekarka z Rudy Śląskiej zauważa, że przez ostatnie dni wracał do domu ok. godz. 23. "A mogłabym pracować jeszcze po północy. Tak zabrakło mi zaangażowania" - stwierdza.

"Wiem, co myślą durnie, przecież to objawy grypy, czemu więc "szaleję". Covid to podstępny wirus/gad oszukuje, by nagle zaatakować, nie nie ! Nie tym razem, nie oszukasz mnie gadzie" - stwierdza lekarka.