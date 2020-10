Koronawirus. Porównano COVID-19 do grypy. Niepokojące wyniki

Koronawirus cały czas się rozprzestrzenia. W ostatnim czasie mamy do czynienia z ciągłym wzrostem zakażeń. W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnym rekordzie . Testy wypadły pozytywnie aż u 4 280 osób. Zmarło 76 osób chorych na COVID-19. Łącznie od początku epidemii chorobę wykryto u 111 599 osób, zmarło 2867 z nich.

Zrobiono międzynarodowe badanie. Prowadzili je naukowcy z Observational Health Data Sciences and Informatics (OHDSI), koordynował je Uniwersytet Columbia (USA). Artykuł na ten temat ukazał się na łamach "Nature Communications”.

- To badanie pozwala nam lepiej zrozumieć profile pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 - mówi jeden z autorów publikacji Edward Burn. Okazuje się, że wcale nie są oni w gorszym stanie zdrowia niż ci, którzy są zwykle hospitalizowani z powodu grypy sezonowej. Przeciwnie: w wielu przypadkach są młodsi i zdrowsi. - To dodatkowo podkreśla wysoki wskaźnik śmiertelności spowodowanej COVID-19 - podkreśla Burn.

Badanie wskazuje, że najczęstszymi pacjentami hospitalizowanymi z powodu COVID-19 byli mężczyźni (kobiety - tylko w Korei Południowej) w wieku od 60 do 75 lat. Porównując do grypy, w przypadku tej drugiej choroby najczęściej do szpitali trafiały kobiety w dużo bardziej zaawansowanym wieku.