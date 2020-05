Koronawirus. Ponad 28 tys. ofiar we Włoszech. Służby korygują dane

Koronawirus nadal rozprzestrzenia się na świecie. O 474 do 28 710 osób wzrosła liczba zmarłych z powodu koronawirusa SARS-CoV-2 we Włoszech, ale władze wyjaśniają, że to wynik uzupełnienia danych z kwietnia. O spadkach w statystykach informują służby Iranu, Portugalii i Wielkiej Brytanii.

Koronawirus. Ponad 28 tys. ofiar we Włoszech. Służby korygują dane (PAP)