Koronawirus. Polska zdejmie maseczki. Dr Sutkowski zwrócił uwagę na ważne szczegóły

Od 15 maja Polacy nie będą musieli nosić maseczek na świeżym powietrzu. W czwartek powinno pojawić się rozporządzenie w tej sprawie. Nowe zasady skomentował gość programu "Newsroom WP", dr Michał Sutkowski. - Rozporządzenie pozwoli na zdjęcie maseczek na zewnątrz, ale tylko w określonych warunkach. W momencie, kiedy nie będziemy mogli utrzymać 1,5-m dystansu, nadal będziemy musieli je nosić - przyznał Sutkowski. Doktor wskazał także, że jeszcze za wcześnie, by podejmować decyzję o zdjęciu obowiązku zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych. - Musimy brać pod uwagę wszystkie współczynniki, które mówią o zdecydowanie większej roli pomieszczeń zamkniętych w rozprzestrzenianiu się koronawirusa. To od kilku do 16-18 razy większa zakaźność. (…) Ten kontekst jest niezwykle istotny - dodał gość programu "Newsroom WP".