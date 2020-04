WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze koronawirus + 2 prof. Krzysztof Simonprogram specjalny oprac. Magdalena Nałęcz 1 godzinę temu Koronawirus. Polska. Prof. Krzysztof Simon zdumiony nowymi wytycznymi. "Na co my czekamy?" Prof. Krzysztof Simon w programie specjalnym WP zaznaczył, że nie może wypowiadać się jako wojewódzki dolnośląski konsultant ds. chorób zakaźnych,... Rozwiń nie wiem czy pan oglądał czy też s … Rozwiń Transkrypcja: nie wiem czy pan oglądał czy też szukał konferencji premiera razem z ministrem zdrowia którzy mówili o przesłuchaniu niektórych obostrzenie o wprowadzaniu nowych i czy któreś z tych decyzji podoba się panu szczególnie panie redaktorze Może zacznę także nie mogę się wypowiadać jako konsultant wojewódzki to jest pierwsza sprawa wypowiadam się jako kierownik Kliniki ordynator oddziału i może w ten sposób dobrze bo no bo mam zakaz nie słuchałem opinii premiera Niemniej jednak wypowiadam się w ten sposób Uważam że absolutnie trzeba poluzować przy nasileniu pewnej restrykcji poluzować typu Dostęp do bulwarów tych rowerów spacerów do lasu wiesz ganianie po ludzi po latach Zatorze biegają w to że wychodzą To jest jakiś absurd tężyzna fizyczna wzmacnia niewątpliwie odporność Ale z drugiej strony narzucić to super a ja od pewnego czasu także w rozmowie z premierem aby absolutnie wprowadzić obowiązek noszenia masek jaki rękawiczek w miejscach publicznych i to jest poza dyskusją No to od razu od razu panu powiem że ten postulat chyba został wysłuchany bo będzie obowiązkowe zakrywanie twarzy w miejscach publicznych od przyszłego czwartku od jutra proszę państwa na co my czekamy za chwilę są święta Proszę pamiętać Dlaczego tuszu do czwartku Co to w ogóle jakie to są takie klauzule komu to wpadło do głowy nie wiem dlaczego są święta ludzie będą się przemieszczać przygotujemy na Przygotowujemy jako zespoły które pracują armagedon wznosząc nasze tendencję do łamania przepisów nie przez wszystkich oczywiście bo coś godzin pochodzi bardzo świadomie na przykład Czesi coś Bardzo przyzwoicie postępują postępują przyzwoicie natomiast u nas będzie różnie przez jeżdżą będą łamać przepisy z Walii nam się do szpitali 1000 osób przeziębiony chorych bo jest wiem ja może nie jest taka gigantyczna w Polsce i tak dalej otrzymać resztę 5000 proszę pomnożyć przez 5 można wejść do tyle osób prawdopodobnie mamy teoretycznie zakażony unikajmy ukrywajmy maski nie zależy że ktoś biegnie z matką można biegać z maską można i nikomu się nic nie stanie Natomiast co innego w miejscach publicznych wozić bez maski to się skończy katastrofa panie profesorze mówi Pan Nie 5 a 25 zł powinniśmy szacować skoro mniej więcej mniej więcej wypada g80 oznacza być subkliniczny i bezobjawowo To co widzimy w praktyce prawda No i takie są dane statystyczne t5000 tam 6 wyłapuje my prawdę oni do nas przychodzą bo się źle czują diagnozujemy i leżą szpitalach bo są na izolacji domowej w tych rzeczy przypadkach Marysi też te 20% czy tam 15 to nieważne No to trzeba pomnożyć przez 4 przez 5 przez 5 właściwie i wtedy mamy natomiast na takie tłumy ludzi które w tej chwili idą prawda bez masek bez niczego a to jest jakiś absurd zupełny to epidemią nie sobie damy nawet Boże święto czymkolwiek