Koronawirus. Polscy lekarze znów pomogą. Lecą do USA i Słowenii

To kolejne polskie misje, których celem jest pomoc w zwalczaniu epidemii koronawirusa.

Koronawirus. USA i Słowenia dostanie wsparcie

Jak informuje Radio Zet, już w środę grupa czterech lekarzy wojskowych uda się do Słowenii. Ma to być misja szkoleniowa. Udział w niej weźmie czterech lekarzy wojskowych którzy mają już doświadczenie w walce z koronawirusem. Wcześniej przebywali oni na szkoleniu we włoskiej Lombardii.