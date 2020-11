Koronawirus. Polscy lekarze w Niemczech odpowiadają rządowi PiS

"Oczywiście, że 98 proc. polskich lekarzy emigrantów wolałoby, by Polska stała się krajem, z którego już nikt nie emigruje (…) lecz niestety tak nie jest i to zależy nie od tych lekarzy” - czytamy w liście Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.