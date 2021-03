Koronawirus Polakom niestraszny? "Wielkanoc to mogą być ostatnie święta"

Tegoroczne święta wielkanocne upłyną w cieniu trzeciej fali pandemii koronawirusa. Lekarze mówią wprost: Wielkanoc musimy spędzić w jak najmniejszym gronie, bo ryzyko jest ogromne. - Zostańmy w domu. Mówi się, że, „święta jeszcze będą”, ale jeśli nie zostaniemy w domu, to wcale nie jest takie pewne, bo to mogą być ostatnie święta dla wielu z nas - powiedziała w programie "Newsroom" WP prof. Anna Piekarska z Rady Medycznej przy premierze. – Zostańmy w domu po to, żeby nie trzeba było zakazów, żeby nie trzeba było stosować mandatów. Zostańmy w domu we własnym interesie i w interesie naszych najbliższych - apelowała prof. Piekarska w rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą.

Rozwiń