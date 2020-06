Koronawirus. Polacy uwięzieni w największym ognisku zakażeń w Niemczech. Niektórych musiał ratować polski konsul

Takiej interwencji w historii polsko-niemieckich stosunków dyplomatycznych jeszcze nie było. Po informacjach, że polscy obywatele znajdują się w największym niemieckich ognisku zakażeń koronawirusem , do akcji wkroczył Jakub Wawrzyniak, konsul z Kolonii. Zebrał grupę pracujących w regionie Polaków i razem ruszyli do miast Rheda-Wiedenbrück i Verl, objętych obecnie restrykcjami epidemicznymi.

Koronawirus. Polacy w największym ognisku zakażeń w Niemczech

- Cieszę się, że codziennie mogę przekazać do sztabu kryzysowego listę kolejnych przedstawicieli lokalnej Polonii, którzy zgłosili się do wsparcia w udzielaniu pomocy rodakom - zaznacza Wawrzyniak.

Koronawirus w Niemczech. Płot wokół osiedla obcokrajowców

- Takiego kryzysu nie było tutaj od wojny. Od dwóch tygodni jesteśmy zamknięci na kwarantannie w mieszkaniu. Dzieci nie mają zajęć szkolnych. Możliwe, że nie będziemy mogli wyjechać na urlop. Obawiam się iść do sklepu po proszek do prania, bo sąsiedzi krzywo na nas patrzą. Śmieci wyrzucam nocą. Firma Toennies musi ponieść konsekwencje tej akcji, bo wystarczyło po prostu przestrzegać zasad sanitarnych - relacjonuje Polka z miasta Rheda-Wiedenbrück.

Z około 7000 pracowników zakładów mięsnych Toennies większość to Rumuni, Bułgarzy, a także około 900 Polaków. Są obwiniani przez Niemców o zawleczenie koronawirusa do powiatu Guetersloh. Zakażenia pojawiły się po otwarciu niemieckich granic. W miasteczku Verl burmistrz otoczył płotem z siatki osiedle, na którym mieszkają obcokrajowcy. Wśród "uwięzionych" najprawdopodobniej również znajdują się Polacy. W ocenie konsulów z Polski, Bułgarii i Rumunii działania te zostały podjęte na wyrost i dodatkowo stygmatyzują pracowników.

- Osoby, które potrzebują jakiejkolwiek pomocy w tej trudnej sytuacji, mogą zgłaszać się bezpośrednio do konsulatu. Apeluję, by robiły to bez wahania. Uzyskałem deklarację władz, iż każdy pracownik ma zagwarantowane jak najlepsze leczenie we wszystkich szpitalach w Nadrenii Północnej-Westfalii - podkreśla konsul Wawrzyniak.