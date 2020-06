Koronawirus. Niemcy. Ponad 900 Polaków w ognisku koronawirusa. Właściciel zakładów mięsnych "nie interesuje się ludźmi"

- Ciągle nie znamy prawdziwej skali kryzysu. Brakuje informacji o obywatelstwie osób zarażonych koronawirusem i poddanych kwarantannie, co utrudnia nam udzielanie niezbędnej pomocy - podkreśla w rozmowie z Deutsche Welle polski konsul generalny w Kolonii Jakub Wawrzyniak, pytany o sytuację Polaków zatrudnionych w zakładach przetwórstwa mięsnego Toennies w miejscowości Rheda-Wiedenbrück (powiat Guetersloh) w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Zakłady Toennies są w tej chwili największym ogniskiem koronawirusa w Niemczech. Do poniedziałku potwierdzono zarażenie koronawirusem u 1553 z około 6500 pracowników. Wszystkich tam zatrudnionych, łącznie z kierownictwem firmy, objęto kwarantanną. Za główny powód wybuchu epidemii uważa się warunki pracy i zakwaterowania pracowników.

Koronawirus. Apel polskiego konsula

Jak dotąd żaden z polskich pracowników firmy nie zwrócił się do konsulatu o pomoc czy interwencję. Nie brakuje obaw, że mogą być do tego zniechęcani lub nawet zastraszani.

– Mogą być też nieświadomi pełni swoich praw, przestraszeni zaistniałą sytuacją. Apeluję, by każdy, kto potrzebuje pomocy lub ma pytania nie wahał się z nami kontaktować – powiedział konsul. – Zgodnie z deklaracją premiera Nadrenii Północnej-Westfalii Armina Lascheta każdy, nieważne jaką funkcję pełnił w tej fabryce, ma zagwarantowane jak najlepsze leczenie we wszystkich szpitalach w Nadrenii Północnej-Westfalii, jeśli będzie taka konieczność – zapewnił.

Koronawirus. Niemcy. Infolinia po polsku

Także władze powiatowe uruchomiły specjalne infolinie w ojczystych językach pracowników Toennies. Polacy mogą dzwonić pod numer: 0524185-4573. Infolinia działa w poniedziałki, środy i czwartki od 15.00 do 18.00, a we wtorki o czwartki od 9.00 do 12.00.