Koronawirus. Papież Franciszek zabrał głos. "To okazja"

- Pandemia ukazała to, co najlepsze i co najgorsze w naszych narodach i w każdej osobie - zaznaczył papież Franciszek. Jak dodał, epidemia koronawirusa może stać się też pewnego rodzaju "okazją".

Co na myśli miał papież Franciszek? W opinii biskupa Rzymu kryzys epidemiczny może posłużyć jako "okazja do budowy nowej cywilizacji opartej na braterstwie i nadziei, dobru i miłości".

Ojciec święty apelował również o solidarność, rozumianą jako "przejaw sprawiedliwości", a także o niewykorzystywanie kryzysu do własnych celów. - Koronawirus przypomina nam o tym, że najlepszym sposobem troski o nas jest to, by nauczyć się troszczyć i chronić to, co mamy obok siebie - tłumaczył papież Franciszek.