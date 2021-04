Koronawirus. Otwarte hotele po majówce? Bolesław Piecha studzi zapędy rządu

- Wydaje mi się, że w pierwszej kolejności powinny do szkół wrócić dzieci - to dla mnie jest najważniejsze. Druga sprawa - też poszedłbym do fryzjera - mówił były wiceminister zdrowia Bolesław Piecha (PiS) w programie "Tłit", pytany o kolejne etapy odmrażania gospodarki. - Jeśli chodzi o hotele i restauracje, byłbym jeszcze bardzo ostrożny. Musielibyśmy kilka dni obserwować, jak wygląda cykl rozwoju epidemii - wskazał Piecha. Na uwagę, że rządzący wskazali 4 maja jako potencjalny termin wznowienia działalności hotelarskiej odparł: "Połowa maja to ten okres, że trzeba by się było nad tym zastanowić. Być może to jest przykre, brzmi źle, ale mówię z perspektywy zdrowia publicznego, a nie z punktu widzenia interesu hotelarzy". Pytany o ogródki restauracyjne poseł PiS podkreślił, że tu też "byłby ostrożny". - Ale jeśli chodzi o otwarte powietrze to szybciej niż pomieszczenia wewnątrz - wskazał Piecha. Pytany o znoszenie nakazu noszenia maseczek na świeżym powietrzu oznajmił z kolei, że "ten krok jest bliski do podjęcia".

