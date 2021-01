Koronawirus. Ostra krytyka Morawieckiego. "Jest przegranym epidemii"

Panie ministrze, uważa pan, że premier jest największym politycznym przegranym pandemii? To się zwykle ocenia po fakcie. Uważam, że tak, niestety tak i to nie dlatego, że jakieś szczególnie jest złe decyzje podejmował, choć i takich by się wiele znalazło, ale przez to, że właśnie uznał, że propaganda jest najważniejsza. Ta wypowiedź z początku lipca, że koronawirus jest w odwrocie, nie bójmy się, wygraliśmy, idź tłumnie głosować adresowana do seniorów, zostanie za nim do końca życia. Bo ona nie wynikała z takiej oceny czy podpowiedzi złych doradców od zdrowia, tylko miała prosty cel - chciał, żeby jeden z kandydatów na prezydenta na ta wybory wygrał i dość cynicznie się tutaj zachował. Więc uważam, że jest przegranym i ta przegrana, ona się mierzy w takich najbardziej twardych, tragicznych danych - liczbie zgonów na milion. No to widać, jak wyglądamy na tle Europy i świata w tej kwestii.