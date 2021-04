Koronawirus. Optymizm członka rady ds. COVID-19 przy premierze Morawieckim

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 27 887 zakażeniach koronawirusem. Zanotowano także rekord pandemii - w na COVID-19 zmarły 954 osoby. - Należało się spodziewać takiego wyniku, ponieważ liczba zgonów będzie wzrastała w tej chwili. To następuje w pewnym opóźnieniu od 2 do 3 tygodni po wzroście zidentyfikowanych zakażeń - zwracał uwagę w programie "Newsroom" WP prof. Robert Flisiak. Lekarz dodał, że czwartkowy "rekord" zgonów to tak naprawdę skumulowana liczba zgonów zaraportowanych po świętach. - Ja jestem optymistą zawsze i dlatego patrzę na wyniki z perspektywy tych tygodni i miesięcy, kiedy obserwowaliśmy ciągły wzrost. Patrzę na stabilizację, jako trend optymistyczny (...). Co nie znaczy, że mamy się uspokoić, bo do wygaszenia epidemii jeszcze daleka droga - dodał członek rady ds. COVID-19 przy premierze.

Rozwiń