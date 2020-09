Koronawirus. Ojciec ucznia chce pozwać szkołę za maseczki

Chodzi o szkołę podstawową na Dolnym Śląsku. Ojciec jednego z uczniów wynajął prawników, ponieważ nie zgadza się na to, by jego dziecko nosiło maseczkę ochronną. – Dyrekcja szkoły zmusza chłopca, by zakładał maseczkę. To bardzo wrażliwe dziecko i takie działania wywołują w nim ogromny stres. Ojciec uważa, że to forma nękania psychicznego, ponieważ chłopiec jest publicznie krytykowany za to, że nie stosuje się do wytycznych – mówi nam Tomasz Różański, doradca prawny z firmy Crisis-Consulting, która reprezentuje rodziców w sporach ze szkołami.