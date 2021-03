Koronawirus odwołuje Wielkanoc. Dobitne słowa profesora Krzysztofa Simona

Wielkanoc coraz bliżej. Wciąż nie ustępuje jednak w Polsce epidemia koronawirusa. Czy Polacy na czas zbliżających się świąt powinni zostać w domu? - Tu nie chodzi o politykę, my się mamy wszyscy jednoczyć. Nie jedźcie państwo, ograniczcie kontakty - apelował w programie WP "Newsroom" Krzysztof Simon, specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych i członek Rady Medycznej przy premierze. Eksperta zapytano też, czy identycznej rekomendacji udziela osobom zaszczepionym. Jego zdaniem one również powinny "sobie odpuścić", ponieważ mimo braku zakażenia mogą przenieść wirusa na członków swojej rodziny. - Wytrzymajcie jeszcze raz, jeszcze pół roku, damy sobie radę. Pod koniec roku prawdopodobnie sytuacje będzie zdecydowanie lepsza (…). Jak uśmiercicie państwo rodziców, to co? - pytał prof. Simon.

