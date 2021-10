Koronawirus. Obostrzenia wkrótce powrócą? Niepokojące doniesienia

- Odporność zbiorowa plasuje się na poziomie 90 proc. Na to się składają osoby, które się zaszczepiły, a także osoby, które przechorowały COVID-19 i mają przeciwciała. Do tego poziomu nam jeszcze sporo brakuje, szczególnie w porównaniu z krajami zachodnimi - tłumaczył w połowie września prof. Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.