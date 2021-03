Koronawirus. Nowy apel o zamknięcie kościołów. Proszą biskupów

- Wyspą w tej pandemii są kościoły, nadal otwarte, nadal działające, nadal gromadzące ludzi - mówiła. - Apelujemy dzisiaj zarówno do abpa Stanisława Gądeckiego i abpa Wojciecha Polaka, jak i do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego o to, żeby wreszcie zamknąć kościoły - dodała Maciejewska.