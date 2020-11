Koronawirus. Nowe informacje ws. szczepionki z koncernu Sanofi

Jeśli okażą się pozytywne, Sanofi rozpocznie badania fazy trzeciej "na kilkudziesięciu tysiącach pacjentów". Może się to wiązać z "jednoczesnym uruchomieniem produkcji". Wyniki fazy trzeciej powinny następnie zostać opublikowane w maju 2021 r.

- Celem jest dotarcie do końca 2021 r. z miliardem dawek. W 2022 r. możemy nawet zwiększyć produkcję, by przekroczyć tę liczbę - powiedział prezes Sanofi France. Szczepionki mają być głównie produkowane we Francji, w zakładzie Vitry-sur-Seine pod Paryżem.