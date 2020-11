Szczepionka na COVID. Przechowasz ją w lodówce

Szczepionka na COVID. Preparat coraz bliżej

Doniesienia firmy CureVac potwierdza fakt, że wyprodukowana przez nich w technologii mRNA szczepionka spełnia standardowe wymagania International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH) zarówno w temperaturze plus 5 stopni C., jak i minus 60.