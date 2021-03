Koronawirus. NIK skontroluje, gdzie są wolne miejsca w szpitalach? Pierwszy taki wniosek

Krzysztof Strzałkowski, przewodniczący komisji zdrowia sejmiku mazowieckiego zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie doraźnej kontroli w sprawie rzeczywistej liczby miejsc dla pacjentów z COVID-19 w mazowieckich szpitalach.

Według danych wojewody Konstantego Radziwiłła nie powinno być problemów z przyjęciem chorych na COVID-19 do szpitali, bo w szpitalach na terenie województwa aktualnie wolnych 836 łóżek, a w samej stolicy wolnych 365 miejsc. Co ważne, służby wojewody przekonują, że informacje te pochodzą od samych szpitali, które raportują wolne miejsca do urzędu.