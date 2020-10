Koronawirus. Naukowcy zidentyfikowali sześć "typów" COVID-19

Zespół badaczy odkrył, że każdy zidentyfikowany "typ" koronawirusa różni się od siebie stopniem nasilenia choroby i występowaniem potrzeby wspomagania oddychania. Odkrycie naukowców z Wielkiej Brytanii może pomóc lekarzom w szybkim wyodrębnieniu osób najbardziej zagrożonych ciężkim przebiegiem infekcji, które prawdopodobnie trzeba będzie hospitalizować. To może okazać się szczególnie przydatne podczas drugiej fali zakażeń SARS-CoV-2.

Koronawirus. Jakie objawy przy wystąpieniu zakażenia?

Trzy kluczowe objawy COVID-19 to ciągły kaszel, gorączka i utrata smaku lub węchu. W zależności od osoby innymi objawami mogą być: ból głowy lub mięśni, zmęczenie, biegunka, utrata apetytu czy duszności. Przeanalizowano dane około 1 600 zakażonych z Wielkiej Brytanii i USA. Na tej podstawie udało się wyodrębnić sześć "typów" koronawirusa.

Koronawirus. Którzy pacjenci trafiają do szpitala?

Naukowcy odkryli, że w pierwszym przypadku istnieje 16 proc. ryzyko, że osoba zakażona trafi do szpitala. W ostatnim "typie" szansa wzrasta do niemal 50 proc. Sprawa wygląda podobnie jeśli chodzi o wspomaganie oddychania. W pierwszym przypadku prawdopodobieństwo wynosi jedynie 1,5 proc. W "typie" szóstym ryzyko wzrasta do 19,8 proc. Trzy ostatnie "typy" objawów występowały częściej u osób starszych, którym brakowało odporności oraz miały nadwagę i schorzenia współistniejące, takie jak cukrzyca czy choroby płuc.