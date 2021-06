Koronawirus. Naukowcy alarmują. Zakażenia mogą powrócić już w wakacje

Jak wynika z analizy, przy niepełnym wyszczepieniu populacji oraz jednocześnie małej liczbie osób odpornych, jeszcze w lipcu grozi nam duża fala zakażeń. Dzienna liczba przypadków może wzrosnąć do 14 tys., a do szpitali trafiłoby 10 tys. osób. W sytuacji, gdy ozdrowieńców jest więcej, możliwy jest skok zakażeń do 3-4 tys. dziennie.