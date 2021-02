Koronawirus. "Największy niepokój budzi jedna mutacja"

Rzymski tłumaczył, że wspólną cechą wszystkich trzech wariantów koronawirusa jest to, że wszystkie posiadają mutację N501Y. - Jest to mutacja, która prowadzi do zmiany w regionie domeny wiążącej receptor, czyli tej najważniejszej części białka S, która wchodzi w interakcję z receptorem na powierzchni naszych komórek - to najważniejszy element białka S, który umożliwia rozpoczęcie procesu zakażania komórki - powiedział.