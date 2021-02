Koronawirus. Niemcy alarmują: co dziesiąta infekcja spowodowana mutacjami

Berliński Senat na specjalnym posiedzeniu debatował o przedłużeniu lockdownu do 7 marca . Senator ds. zdrowia, Dilek Kalayci (SPD), podkreśliła, że głównym powodem takiej decyzji są coraz częściej pojawiające się odmiany koronawirusa.

Zaznaczyła, że w Berlinie odnotowano już 405 przypadków, co stanowi dziesięć procent wszystkich nowych zakażeń i dodała, że nie można tego ignorować. Kalayci ostrzegła, że jeśli mutacje staną się formą dominującą, dojdzie do zupełnie innej dynamiki infekcji. Poprosiła także mieszkańców stolicy Niemiec o cierpliwość i dyscyplinę podczas przedłużającego się lockdownu.

Koronawirus. Niemcy. CDU domaga się szkół przygotowanych na pandemię

Lider frakcji CDU w stolicy Niemiec Burkard Dregger wezwał senat do sprawdzenia, jeszcze podczas posiedzenia, czy znowelizowane rozporządzenie nie będzie wymagało dodatkowego zatwierdzenia. Jak argumentował, przedłużone zostały w końcu również ograniczenia w kontaktach między ludźmi.

Szef frakcji SPD w Berlinie Torsten Schneider ostro skrytykował CDU w Berlinie i poza nim. Powiedział, że minister zdrowia Niemiec Jens Spahn i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zamówili zbyt mało szczepionek, a poza tym zrobili to za późno.

Lider frakcji AfD w Berlinie George Pazderski wezwał do natychmiastowego złagodzenia restrykcji związanych z pandemią, tłumacząc, że wszystkie sklepy powinny być ponownie otwarte. Poddał pod wątpliwość niebezpieczeństwo wynikające z nowych odmian wirusa i stwierdził, że polityka posługuje się nimi, by pozbawić ludzi jakichkolwiek perspektyw na zakończenie lockdownu. Zdrowie jest ważne, powiedział Pazderski, ale to nie wszystko, bo chodzi także o zachowanie wolności i ochronę potencjału ekonomicznego.