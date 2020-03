Koronawirus na świecie. Włochy analizują przyczyny zgonów. Opublikowali raport

Nie wszystkie osoby zakażone koronawirusem zmarłe we Włoszech miały dodatkowe choroby. Jak informuje PAP, u 1,2 procent nie było chorób współistniejących. W przypadku pozostałych zbadanych przypadków średnia liczba dodatkowych chorób wahała się między 1 a 3.

Poprzednia doba była jak do tej pory najtragiczniejszą we Włoszech - zmarło aż 627 osób. Tym samym liczba zgonów wśród osób zakażonych koronawirusem wzrosła do 4032.