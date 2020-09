Koronawirus na świecie. Rekordowa liczba zakażeń w Czechach. Ponad tysiąc przypadków w ciągu doby

Koronawirus. Premier Czech: WHO powinna milczeć

Premier Andrej Babisz zapowiedział w poniedziałek po posiedzeniu rządu, że służby sanitarne planują odejście od systemu kontroli wszystkich przypadków zakażeń, a jedynie skupienie się na najpoważniejszych. We wtorek przedstawicielstwo Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Czechach stwierdziło, że walka z koronawirusem w Czechach kuleje i nie powinna ograniczać się do ustalania kontaktów zakażonych. Premier odpowiedział wpisem na Twitterze, w którym stwierdził, że "WHO powinna milczeć”, ponieważ krytykowała czeskie decyzje wprowadzające już w marcu obowiązek noszenia maseczek i "nie wiedziała, że jest pandemia”.