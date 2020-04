Koronawirus na świecie. Izolacja ludzi w domach spowoduje 7 mln niechcianych ciąż

Koronawirus na świecie. Dzieci poczęte podczas epidemii

- Mija już strach przed zakażeniem, a wchodzimy w fazę kryzysu w związkach, nazywaną "utratą złudzeń". Nie wiadomo, kiedy ten kryzys się skończy, pojawia się lęk o pracę i pieniądze, poczucie utraty kontroli nad biegiem wydarzeń. To sytuacje konfliktogenne. W niektórych związkach prowadzą do zachowań przemocowych. Przemoc psychiczna może objawić się w sferze kontaktów seksualnych. Nie ma wówczas budowania bliskości i czułości - mówi seksuolog.

- Im dłużej będziemy w izolacji, tym więcej będzie impulsów do odreagowania emocji poprzez zbliżenie. Natomiast ofiary przemocy seksualnej w domu same przed sobą potem tłumaczą ją "no przecież to mój mąż" - dodaje Aleksandra Żyłkowska. Zgadza się obawami ONZ. Na świat przyjdzie pokolenie "dzieci epidemii", poczętych w nieplanowany sposób.