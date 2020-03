Koronawirus na świecie. Francuscy lekarze pozywają polityków władzy

"Ostrzegałam premiera już 30 stycznia, że wybory nie mogą się odbyć" - przyznała podczas rozmowy z "Le Monde" była minister zdrowia Agnes Buzyn. To właśnie te słowa były impulsem do złożenia wniosku przez lekarzy.

Buzyn w połowie lutego odeszła nieoczekiwanie z rządu, aby wystartować w lokalnych wyborach na mera Paryża z ugrupowania LREM popierającego prezydenta. W tym samym czasie nad Sekwanę przyszła epidemia SARS-CoV-2. - Od samego początku myślałam o jednej rzeczy: o koronawirusie. Trzeba było to zatrzymać, to była maskarada. Ostatni tydzień był koszmarem. Bałam się infekcji na każdym spotkaniu - oświadczyła Buzyn.

Mimo niebezpieczeństwa francuskie władze przeprowadziły elekcję, które okazały się porażką - frekwencja okazała się rekordowo niska - do urn udało się zaledwie 45 proc. uprawnionych. Zaledwie dzień po nich wzrosłą fala zakażeń - do 5,5 tys. zakażeń. Dopiero wtedy władze zareagowały. Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział w orędziu "walkę z koronawirusem" i zabronił rodakom wychodzenia z domów. Druga tura została odwołana.

Koronawirus na świecie. Francuskim politykom mogą grozić więzienie lub surowa grzywna

O narażeniu życia obywateli nie zapomnieli lekarze. Grupa 600 medyków chce postawić premiera Eduord'a Philippe'a i byłą minister zdrowia Agnes Buzyn przed Trybunałem Stanu. Zezwala na to francuskie prawo - każdy obywatel może złożyć wniosek do tego organu, a jej zasadność rozstrzyga na początku komisja petycji. Jeśli przychyli się do tezy wnioskodawcy, to rusza wielka machina administracyjna.