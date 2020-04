Koronawirus na świecie. Dowódca amerykańskiego lotniskowca USS Theodore Roosevelt zakażony

Amerykański dziennik opublikował artykuł, w którym informuje, że Brett Crozier zaczął wykazywać objawy jeszcze przed tym, jak usunięto go z okrętu.

Rzecznik Marynarki Wojennej odmówił skomentowania stanu zdrowia byłego dowódcy lotniskowca USS Theodore Roosevelt i nie potwierdza doniesień źródeł zbliżonych do rodziny Croziera.

Informacja o koronawirusie zdiagnozowanym u Bretta Croziera nadeszła kilka dni po zwolnieniu go ze stanowiska. Jeszcze we wtorek wojskowy w napisanym przez siebie liście do dowódca Marynarki Wojennej apelował o ewakuację okrętu.