Koronawirus zamknął mu hotel, dlatego nocował na łące. Pan Zdzisław przypadkową ofiarą obostrzeń

- Urzędnik zajmujący się moją sprawą zachorował, nie uzyskałem na czas zgody polskiego MSZ na wyjazd z kraju do Hiszpanii, gdzie mieszkam na stałe. Nie wpuszczono mnie na lotnisko, bo bilet stracił ważność. 2 kwietnia zamknięto hotele , wypowiedzieli mi pokój. Dworzec i noclegownie dla bezdomnych są zamknięte, bo zagrożenie epidemiologiczne. Dlatego zamieszkałem na łące - relacjonuje Zdzisław Mierzejewski.

Dla takich jak on przepisy związane z ograniczeniem epidemii koronawirusa stworzyły pułapkę. Polak mieszkający na stałe na hiszpańskiej wyspie Lanzarotte nie może wydostać się z kraju. Wyposażony śpiwór i karimatę, korzystając z dobrej pogody, rozbił biwak na łące koło wsi Puchały pod Warszawą.

- Przeczekam do poniedziałku i spróbuję pojechać do Niemiec, może stamtąd złapię jeszcze samolot do Hiszpanii - dodaje rozmówca WP.