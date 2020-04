Koronawirus w Polsce. Kierowcy ukarani za mycie samochodów

Do tej sytuacji doszło w sobotę na bezdotykowej myjni przy ul. Obiegowej w Olsztynie. Do stojących w kolejce kierowców podjechał mieszany patrol złożony z policjantów i Żandarmerii Wojskowej. Kierowcy, którzy myli swoje samochody, zostali ukarani mandatami w związku z wprowadzonymi niedawno zasadami walki z epidemią koronawirusa w Polsce. Nie chcieli jednak pogodzić się z tą karą. Atmosfera interwencji zrobiła się gorąca. W końcu patrol swoim samochodem zablokował wyjazd i zaczął legitymować wszystkich bez wyjątku, również tych kierowców, którzy czekali dopiero w kolejce na mycie swoich samochodów.

Kontrowersje wzbudziło to, czy mycie samochodu oznacza złamanie zasad wprowadzonych do walki z epidemią koronawirusa w Polsce. Kierowcy dostali mandaty z art. 54 kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym „kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany”.