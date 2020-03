Koronawirus na świecie. Coraz gorsza sytuacja w USA

Obecnie to Stany Zjednoczone są krajem, gdzie przypadków zakażeń jest najwięcej. USA wyprzedziły pod tym względem Chiny. Według "New York Times", w sumie od początku pandemii koronawirusa zakażonych jest w USA 101 819.

Najgorsza sytuacja jest w stanie Nowy Jork. Jak wynika z analizy CNN, do tak szybkiego rozwoju epidemii przyczyniła się z pewnością gęstość zaludnienia. W mieście bowiem z danych z 2010 roku na jednym kilometrze kwadratowym mieszkało dwa razy więcej osób niż w Chicago i ponad trzykrotnie więcej niż w Los Angeles.

Poza tym to właśnie tam jest przeprowadzanych najwięcej testów na koronawirusa. To jedna czwarta wszystkich badań przeprowadzanych w USA.

Jak informuje w sobotę RMF FM, w zamieszkanym przez ponad 10 milionów osób hrabstwie Los Angeles w ciągu ostatnich 48 godzin liczba wykrytych przypadków SARS-CoV-2 wzrosła o 678 do ponad 1,5 tys. W Kalifornii łącznie koronawirusa zdiagnozowano u ponad 4,5 tys. osób, zmarły 93

Donald Trump zaapelował natomiast do koncernów samochodowych o przestawienie linii produkcyjnych na produkcję respiratorów.

Koronawirus w Europie

Epicentrum koronawirusa w Europie znajduje się we Włoszech. Tylko w ciągu ostatniego dnia odnotowano rekordową liczbę 969 zgonów osób zakażonych koronawirusem. Tym samym łączny bilans zmarłych od początku epidemii wzrósł do 9134 - informuje PAP. Obecnie we Włoszech jest 86 tys. osób zakażonych.