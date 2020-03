Koronawirus na Aida Aura? 1,2 tys. osób na wycieczkowcu w Norwegii

- To obywatele Niemiec - wyjaśnił stacji NRK lekarz powiatowy w Haugesund Teis Qvale. Do czasu otrzymania wyników badań próbek pobranych od Niemców wycieczkowiec Aida Aura musi pozostać w w Haugesun. Jednostka wypłynęła w weekend z Hamburga, a rejs wzdłuż wybrzeża Norwegii miał trwać dwa tygodnie - podaje RMF FM. Aida Aura do portu Haugesu weszła w poniedziałek wieczorem.