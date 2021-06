Koronawirus. Minister zdrowia zapowiada zmianę ws. kwarantanny

Podczas konferencji prasowej w KPRM zapowiedział szereg "kosmetycznych" zmian w związku ze słabnącą pandemią koronawirusa. Szczegóły dotyczące zmian w luzowaniu obostrzeń mają zostać ogłoszone w środę. - Przekażemy, co się będzie działo do 26 czerwca, czyli do początku wakacji - informował Adam Niedzielski.