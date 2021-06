Konferencja prasowa Michała Dworczyka. Nowe informacje ws. szczepionek dla dzieci i certyfikatów covidowych

- W związku z decyzjami EMA i rekomendacjami Rady Medycznej od 7 czerwca rozpocznie się szczepienie dzieci od 12 do 15 lat. To jest ponad 2,5 mln uczniów - powiedział pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk na wspólnej konferencji z szefem resortu zdrowia Adamem Niedzielskim i ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem. Była też mowa o unijnych certyfikatach covidowych.