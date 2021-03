Koronawirus. Mateusz Morawiecki apeluje o jak najszybsze zatwierdzenie nowej szczepionki

Przedstawił także grafikę, na której, jak napisał, widać efekty szczepień. "Zakażeń u zaszczepionych medyków jest >20x mniej! Wniosek jest jeden - trzeba przyspieszyć ten proces i chronić obywateli Polski i Unii Europejskiej!" - czytamy we wpisie Mateusza Morawieckiego.

"Apeluję do Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Leków o jak najszybsze zatwierdzenie szczepionki Johnson & Johnson, dopuszczonej już w USA. Nie ma czasu do stracenia! Liczy się każdy dzień!" - zakończył premier.

Szczepionka na COVID produkowana w Polsce?

W środę premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że "już w tym kwartale ruszy niezbędna produkcja testowa , która rozpocznie proces transferu technologii do Polski".

"Dziś wszystkie państwa walczą nie tylko z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ale także z brakami szczepionek. Zapotrzebowanie jest ogromne, a podaż ograniczona. Jest tylko kilka firm na świecie, które dysponują technologią oraz zapleczem produkcyjnym, by wytwarzać szczepionki" - napisał na swoim profilu na Facebooku.

"Podjęliśmy starania, by uniezależnić się od zagranicznych dostawców i unijnych procedur, które okazały się mniej skuteczne, niż nasze polskie rozwiązania. Dzięki wsparciu finansowemu z Polski Fundusz Rozwoju polska firma Mabion zyska możliwość produkcji szczepionki przeciw COVID-19, opracowanej przez amerykańską firmę Novavax. Już w tym kwartale ruszy niezbędna produkcja testowa, która rozpocznie proces transferu technologii do Polski" - czytamy we wpisie premiera.