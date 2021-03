Polska szczepionka na COVID. Premier Morawiecki deklaruje

Głos w tej sprawie zabrał premier Mateusz Morawiecki. "Dziś wszystkie państwa walczą nie tylko z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ale także z brakami szczepionek. Zapotrzebowanie jest ogromne, a podaż ograniczona. Jest tylko kilka firm na świecie, które dysponują technologią oraz zapleczem produkcyjnym, by wytwarzać szczepionki" - napisał na swoim profilu na Facebooku.

Przekazał także informację, dotyczącą produkcji szczepionki w Polsce. "Podjęliśmy starania, by uniezależnić się od zagranicznych dostawców i unijnych procedur, które okazały się mniej skuteczne, niż nasze polskie rozwiązania. Dzięki wsparciu finansowemu z Polski Fundusz Rozwoju polska firma Mabion zyska możliwość produkcji szczepionki przeciw COVID-19, opracowanej przez amerykańską firmę Novavax. Już w tym kwartale ruszy niezbędna produkcja testowa, która rozpocznie proces transferu technologii do Polski" - czytamy we wpisie premiera.