Koronawirus i maseczki. Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło wszelkie wątpliwości

- Dokładnie 15 maja będzie pan mógł na otwartym powietrzu zrezygnować z maseczki. Otwarte powietrze oznacza przestrzeń poza wszelkimi budynkami, nieograniczoną żadnymi ścianami - wyjaśniał w programie "Newsroom WP" rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, zapytany o nowe rozporządzenie rządu dotyczące zasłaniania ust i nosa. - Na otwartym powietrzu nie musimy nosić maseczki, ale logicznym jest, że jeżeli na przykład czekamy na przystanku i jest dość duża grupa osób, która również czeka z nami na autobus czy tramwaj i nie jesteśmy w stanie zachować 1,5-metrowego dystansu, to dla naszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych powinniśmy być zaopatrzeni w maseczkę - dodał rzecznik resortu zdrowia. Jak podkreślił, "wszędzie tam, gdzie jesteśmy w stanie utrzymać dystans, możemy poruszać się bez maseczki". - Jeżeli wchodzimy do pomieszczenia zamkniętego, to obowiązuje nas nadal maseczka. Dla własnego bezpieczeństwa i poczucia spokoju powinniśmy ją mieć w kieszeni – dodał Andrusiewicz. Zapytany o stadiony sportowe, odpowiedział, że są to przestrzenie otwarte i nie trzeba będzie zasłaniać tam ust i nosa. Zastrzegł jednak, że na trybunach będzie obowiązywał dystans społeczny. - Nie zapominajmy, że wirus nadal jest w społeczeństwie, jest w Polsce. W przestrzeniach zamkniętych, gdzie kontakt interpersonalny jest dość duży i bliski, maseczka nas obowiązuje - zaznaczył rzecznik resortu zdrowia.

