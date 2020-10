Koronawirus. Marek Posobkiewicz: "W Polsce ludzi po kontakcie z wirusem może być już 2-3 miliony"

Marek Posobkiewicz goszcząc w RMF, odniósł się do słów Artura Dziambora, który stwierdził, że epidemii nie ma. Jest tylko choroba, która niekiedy może być groźna. - Jeżeli pan poseł zajrzy do słownika i zobaczy definicję słowa pandemia lub epidemia to zrozumie, że się myli. Mam nadzieję - powiedział były szef GIS, dodając, że epidemia jest wtedy, gdy w danym czasie występuje więcej chorób niż w poprzednim, analogicznym okresie.