Koronawirus. Lekarka wyznaje: odsyłamy pacjenta, jeżeli uważamy, że nie umrze w drodze do domu

Koronawirus. Dramatyczna relacja lekarki. Mówi o problemach w szpitalach

- Doszliśmy do punktu, w którym zastanawiamy się, czy przyjmować pacjenta z chorobą nowotworową i niedokrwistością na granicy życia i śmierci. Postawiono nas w sytuacji, w której odsyłamy pacjenta, jeżeli uważamy, że nie umrze w drodze do domu - relacjonuje medyk, zaznaczając, że "dziś, jeśli człowiek wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej, to COVID jest dla niego bonusem, bo z nim ma szanse w ogóle dostać się do szpitala". - Bez COVIDU nie przyjmą go nigdzie - mówi wprost.